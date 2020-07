Le nouveau trailer des Nouveaux Mutants

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Un nouveau teen drama ?

Les Nouveaux Mutants est le dernier film de la franchise cinématographique de la série des X-Men, et devrait sortir fin Août.Le film nous propose de suivre 4 jeunes, des nouveaux mutants, retenus dans un hôpital isolé afin d’apprendre à gérer leur pouvoir et éviter de mettre les autres, comme eux, en danger. Sauf que patatra une nouvelle a débarqué et ça part en couille, et ils vont devoir lutter pour leur survie.Vous trouverez ci-dessous le nouveau trailer sous-titré en français et une vidéo où le casting du film répond à des questions à l’occasion de la comic-con.