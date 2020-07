Les Fleurs Spirituelles, nouvel Ã©vÃ¨nement saisonnier chez Riot

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:50:00 par Riwan Hervouet

Un nouveau champion et d'autres nouveautés

Riot nous dévoile son 150ème héros de League of Legends dans une vidéo de style animé. Après un premier court-métrage « Le chemin, un mythe Ionien », c’est « Frères de la lame pourpre » qui nous est dévoilé.Pour rappel, le Festival de la Fleur Spirirtuelle est un événement saisonnier avec un même thème : les mythes et légendes de l’Asie de l’Est, sur trois jeux différents : League of Legends, Legends of Runeterra, et Teamfight Tactics. L’événement qui a débuté le 24 juillet continuera jusqu’au 24 août.Le nouveau héros s’appelle donc Yone, et est le frère d’un autre héros Yasuo. Auparavant évoqué seulement à travers son frère Yasu. Présumé mort, Yone se bat en réalité dans le monde spirituel. Attaqué par un démon, il engage et gagne le combat - ou du moins le pense-t-il - et libère son âme pour rejoindre le monde des mortels. Si vous voulez en savoir plus, allez ici Riot Games a également créé une expérience propre à League of Legends : les liens spirituels, qui permettent aux joueurs de vivre des aventures narratives, et qui permettent de gagner des récompenses. Ces missions seront accessibles comme les autres depuis le client, mais sont différentes par leur narration et leur esthétique clairement inspirées des animés.Plusieurs champions bénéficieront de nouveau skin Fleur Spirituelle : Lillia, Thresh, Ahri, Teemo, Yasuo, Vayne, Riven, Cassiopeia et Kindred.Concernant Legends of Runeterra, les joueurs pourront débloquer une série d’objets simplement en jouant, cependant un pass événement est disponible pour débloquer encore plus de contenu. Il y aussi un Nouveau Labo : Offrandes, de Nouvelles Missions et Récompenses.Pour Teamfight Tactics, Riot nous propose de déverrouiller de nouvelles variantes des Petites légendes de Chevalier plumé, Goupireuil et Melisma.