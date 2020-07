S.T.A.L.K.E.R revient pour un 2ème épisode

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Retour à Tchernobyl

Sorti en 2007 et accueilli à l'époque par un respectable succès, le FPS où vous explorez Tchernobyl est de retour pour un deuximème épisode, alors renfilez vos masques, ça va irradier !Le jeu utilisera la dernière version du système A-Life simulation qui permettra d'avoir un environnement très beau et vivant. Il changera apparemment constamment pour que chacun expédition soit unique avec beaucoup de nouveaux évenements. On ne sait pas trop ce que contiendra l'histoire mais il est toujours question d'explorer Tchernobyl et Pripyat, sa zone d'exclusion. On verra dans les prochains mois pour obtenir plus d'informations.À son lancement, il sera exclusif à la Xbox Series X. La sortie est prévue pour 2021.