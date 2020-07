Obsidian nous prÃ©pare un nouveau RPG : Avowed

Publié le Lundi 27 juillet 2020 à 11:55:00 par Théo Valet

Docteur Strange se retrouve dans un monde medieval-fantasy

Avowed sera le nouveau jeu d'Obsidian Entertainement. Il s'agit d'un RPG à la première personne où vous incarnez apparement un combattant maîtrisant la magie. Le jeu se déroule dans le même monde que le populaire Pillars of Eternity.Il s'agit de la première annonce donc, comme pour les autres, on ne sait pas grand-chose. Le jeu est prévu pour sortir sur Xbox Series X et sera aussi disponible sur le Xbox Game Pass. Rien qu'avec ce qu'on voit dans le petit trailer, j'ai hâte d'en savoir plus.