PS5, les jeux confirmés

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Il y a du monde et du beau

La nouvelle console de chez Sony devrait sortir durant les vacances de Noël cette année, mais aucune date ou prix n’ont pour l’instant encore été annoncés. Nous avons cependant une liste des jeux PS5 qui a commencé à grossir, avec pour l’instant tant de titres au compteur.Nous avons tout d’abord les exclusivités de la console avec :• Astro’s Playroom• Bugsnax (timed exclusive)• Deathloop (timed)• Demon’s Souls• Destruction AllStars• GhostWire: Tokyo (timed)• Godfall (timed)• Goodbye Volcano High (timed; also on PS4)• Gran Turismo 7• Horizon Forbidden West• Oddworld: Soulstorm (timed; also on PS4)• Project Athia (working title)• Ratchet & Clank: Rift Apart• Returnal• Sackboy: A Big Adventure• Spider-Man: Miles Morales• StrayIl y a ensuite les jeux qui seront disponibles sur les différentes plateformes, avec notamment les blockbusters du jeu vidéo :• Assassin’s Creed Valhalla• Balan Wonderworld• Chorus• Cyberpunk 2077• Dying Light 2• Dustborn• Far Cry 6• Gods and Monsters• Gothic• Hitman 3• Jett: The Far Shore• Kena: Bridge of Spirits• Little Devil Inside• The Lord of the Rings: Gollum• Metal: Hellsinger• Orphan of the Machine• Outriders• Paradise Lost• The Pathless• Pragmata• Recompile• Resident Evil Village• Scarlet Nexus• Sherlock Holmes: Chapter One• Solar Ash• Starfield• Tribes of Midgard• Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2• Vampire: The Masquerade — Swansong• Werewolf: The Apocalypse – EarthbloodEt pour finir, certains jeux PS4 bénéficieront d’une mise à jour pour être disponible sur la nouvelle console. Les jeux qui feront la transition seront :• Chivalry 2• Control• Cris Tales• Demon Turf• Destiny 2• Dirt 5• FIFA 21• Fortnite• Grand Theft Auto 5 / Grand Theft Auto Online• Madden NFL 21• Marvel’s Avengers• NBA 2K21• Observer: System Redux• Planet Coaster: Console Edition• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege• Ultimate Fishing Simulator 2• Warframe• Warhammer: Chaosbane• Watch Dogs: Legion• WRC 9• Worms Rumble