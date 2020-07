- Le dessin du jour de Solène

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Lust from Beyond

Visiblement, Théo n’a pas trop apprécié la vue du trailer de Lust from Beyond. Il nous a même partagé une image qui était selon ses dires terriblement peu ragoûtante. De mon côté, cette image ne m’a fait ni chaud ni froid. Pourtant, j’ai bien regardé hein, mais rien. Ça doit être dû au fait que j’ai une sexualité plus libérée que les gens de Savoyardie.Ce dessin est né à la demande de Théo, qui essayait désespérément de m’expliquer en quoi l’image est choquante et qui me demanda si j’avais besoin d’un dessin. Comme je suis malin, j’ai répondu oui, alors Solène a fait un dessin, et je ne comprends toujours pas.