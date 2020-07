- Lust From Beyond, un mélange entre érotisme et horreur

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 11:20:00 par Théo Valet

Bienvenue à Glauque-Land

Mélanger des thèmes érotiques et de l'horreur n'a JAMAIS été une bonne idée. Lust From Beyond promet de vous faire passer des nuits terribles où vous êtes poursuivi par des trucs avec des tentacules qui veulent pénétrer en vous. Et je rigole même pas malheureusement. Le jeu est inspiré de l'univers de Lovecraft et de Giger. Il faudra explorer un monde étrange rempli d'objets interactifs et de puzzles.Le jeu est prévu pour le 24 septembre prochain et je peux déjà vous dire que je ne suis pas volontaire pour tenter l'expérience.