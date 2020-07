- 112th Seed sort sur consoles

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 11:10:00 par Riwan Hervouet

Un bon petit platformer sans prétentions

112th Seed est un platformer 2D en pixel art qui vous propose d’incarner un organisme vivant : la 112eme graine, et de trouver une sortie. Le jeu sortira sur console : Xbox One, PS4, et Nintendo Switch le 29 juillet, pour 4,99 €.Vous êtes donc un organisme vivant qui vient de « naître » dans un laboratoire, vous découvrez que l’humanité est au bord de l’extinction et que la planète Terre est très endommagée. Vous allez devoir traverser le laboratoire, résoudre de nombreux puzzles (jusqu’à 70), faire pousser d’autres plantes capables de survivre, et acquérir de nouvelles compétences afin de trouver la sortie.