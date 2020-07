- For the People est repoussé au 13 août

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 10:40:00 par Théo Valet

Coup dur pour Riwan

Annoncé de base pour le 30 juillet prochain, For the People a été légerement décalé au 13 août. Un report qui s'explique par le fait que le studio veuille encore peaufiner un peu les détails afin que tout soit parfait à leurs yeux. Alors ne t'inquiète pas Riwan, le jeu n'en sortira que meilleur afin que tu exerces ta tyra... diplomatie sur ta magnifique ville qui sentira bon la vodka et l'opposant politique brûlé.Pour rappel, dans For the People vous incarnez Francis River, le nouveau maire de la ville Fer-1 qui a pour mission de ramener l'ordre public et de ne pas décevoir la haute direction. Le jeu se passe dans un monde alternatif où règnent le totalitarisme et la bureaucratie. Il va falloir gérer sa ville en prenant des décisions difficiles, prendre en compte les intérêts officiels comme populaires et participer à des enquêtes tout en acheminant des ressources. Construisez votre histoire en tant que nouveau petit père des peuples !