Earthlock 2 est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series X

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

On attend d'en savoir plus !

La suite du premier Earthlock est en ce moment en cours de développement par Snowcastle Games. La date - ou l'année - de sortie sont donc, pour le moment, inconnues.Dans Earthlock, vous vivez sur une planète immobile, une face plongée dans les ténèbres et l'autre dans la lumière du soleil de façon permanente. À la frontière de ces deux faces se trouve une zone qui profite des deux. Vous incarnez un groupe d'amis partis à la recherche de leurs proches disparus.Earthlock 2 sera, comparé au premier qui était en tour par tour, un jeu en monde ouvert doté de mécaniques apparemment complexes et parfaitement synergiques entre elles. Les joueurs auront une aventure qui leur sera propre grâce à ça. On n'en sait pas plus pour le moment mais on a déjà un petit trailer.