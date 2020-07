Ancestors: The Humankind Odyssey sort sur Steam

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Une sortie des plus attendues...

Même si on vous a déjà beaucoup parlé de Ancestors : The Humankind Odyssey, je tiens à faire quand même un petite piqûre de rappel : Ancestors est un jeu, ou une expérience, vous proposant d’incarner et de prendre la charge des membres d’un groupe de primates, que vous ferez évoluer au fil du jeu à l'aide de nombreuses mécaniques.Donc voilà, si vous ne l’avez pas encore, il sort sur Steam le 27 août.