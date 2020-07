Netflix, une mini-serie The Witcher

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 10:10:00 par Riwan Hervouet

A l'air intéressant

Netflix a récemment annoncé la sortie d’une mini-série de 6 épisodes qui se veut sorte de prélogie à la série The Witcher actuelle. Cette prélogie se nomme The Witcher : Blood Origins, et se passe 1 200 ans avant la série que l’on a connue ; elle se déroulera dans le monde elfique et nous présentera le tout premier des Sorceleurs, mais aussi l’histoire de la conjonction des sphères, ou le moment où le monde des Hommes, des Elfes, et des Monstres ont fusionné.Andrzej Sapkowski, auteur de la série des Sorceleurs, sera consultant créatif. Dans son communiqué de presse Netflix a aussi tenu à parler de tous les producteurs exécutifs, et franchement je m’en cogne, donc si vous êtes intéressé regardez sur Internet c’est facilement trouvable…