Rare présente un nouveau trailer pour son futur jeu Everwild

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 10:20:00 par Solène Krawczyk

Promenons-nous dans les bois

À l'occasion du Xbox Showcase, le bien connu Rare (créateur de Banjo-Kazooie et plus récemment, Sea of Thieves) a dévoilé un trailer plus complet sur son nouveau projet, Everwild. Le studio ne nous présente pas d'images de gameplay pour le moment, mais offre une vue d'ensemble sur l'univers sauvage et féérique du jeu.Nous pouvons voir les personnages que nous allons probablement incarner : des nomades d'une sorte ou d'une autre, lancés dans une quête connue d'eux seuls auprès de leurs animaux aux allures fantastiques. L'exploration risque fort d'être au coeur du jeu, d'autant plus que les développeurs ont annoncé vouloir "offrir un monde dans lequel les joueurs pourraient se perdre" et se laisser envoûter par la beauté magique de la nature. La magie, d'ailleurs, sera visiblement très présente - j'en prends pour preuve les dernières secondes du trailer, qui mettent en scène nos quatre héros dansant pour invoquer un esprit lumineux.Bref, beaucoup de choses très intéressantes en perspective, mais nous n'avons encore aucune information sur le jeu en tant que tel, ni sur une potentielle date de sortie. Ce n'est probablement pas pour tout de suite, bien que nous savons déjà qu'Everwild est prévu pour Xbox Series X, Xbox Game Pass et Windows 10. À suivre, donc.