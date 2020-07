Disintegration, gratuit pour le week-end

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Vous pourrez faire piou piou dans l'espace

Disintegration, un FPS de science-fiction en multijoueur avec des éléments de stratégie, s’offre un week-end gratuit. Vous pourrez y jouer sans avoir à payer durant le week-end du 30 juillet au lundi 3 août (oui, c’est plus qu’un week-end) sur PC, Xbox One, et PS4. Le jeu sera également disponible à l’achat avec une réduction de -40%.Vous pourrez jouer au mode Solo ou aux trois différents modes multijoueurs. Notez que toute votre progression effectuée pourra être transférée au jeu complet pour toutes les versions du jeu achetées pendant ou après le week-end gratuit.Les joueurs du week-end gratuit pourront également profiter du tout dernier patch qui comprend un travail fait sur le matchmaking et les interfaces.