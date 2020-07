- Void Bastards revient sur Switch et PS4

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 11:00:00 par Théo Valet

Pilleur d'épave à temps plein

Dans Void Bastards, un jeu de tir FPS, vous partez à l'assaut de vaisseaux spatiaux pas si abandonnés que ça. Mais vous ne devrez pas faire que tirer dans tous les sens ; il faudra aussi gérer votre bande afin de les faire survivre. Vous choisissez les missions, ce que vous y faites et qui combattre, le tout dans des graphismes de comics très stylés.Il faudra tout prévoir, de votre équipement à quel chemin emprunter si vous voulez survivre.Le jeu sort donc en édition physique sur PS4 et Switch le 18 septembre prochain et amène avec lui le DLC Bang Tydy qui apporte de nouveaux challenge, de nouveaux lieux et de nouveaux objets à débloquer. Faites attention, les Tydy Bot ne sont pas hostiles mais aspirent l'air des salles où ils se trouvent, ils pourraient vous tuer par accident.Le trailer du jeu juste ici :Et la bande-annonce du DLC :