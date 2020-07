- Pixel Ripped 1995 sort une nouvelle mise à jour

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 11:40:00 par Riwan Hervouet

C'était mieux avant !

Après la sortie d’un premier épisode : Pixel Ripped 1989 en 2018, le studio brésilien Arvore a sorti la suite : Pixel Ripped 1995 le 23 avril dernier sur Steam, Occulus, et PS VR.Pour ceux qui ne connaissent pas Pixel Ripped, il s'agit d'une série de jeux VR transportant les joueurs dans l’univers vidéo ludique d’une certaine année. Le jeu veut faire revivre ces temps passés aux nostalgiques, mais aussi permettre aux plus jeunes de découvrir ce que c’était à l’époque, de jouer aux jeux vidéo.La nouvelle mise à jour veut rendre hommage aux différents types de « gamers » ou joueurs en proposant du nouveau contenu comme un Mode Hardcore, Golden Cartridges où il faut tout collecter, de nouvelles capacités pour le personnage, de nouvelles tenues, des chemins alternatifs un peu partout dans le jeu, un Comics original et lisible dans la chambre du personnage, un système de scoring, la possibilité de sauter les cinématiques, un chrono en jeu pour les speedruns, et de la correction de bugs.