- Saint Kotar marche du feu de dieu sur Kickstarter

Publié le Mardi 28 juillet 2020 à 11:50:00 par Théo Valet

La magie du financement participatif

Saint Kotar est un jeu d'horreur psychologique et d'aventure. Il a reçu 58 000$ sur Kickstarter soit 129% de ce dont il avait besoin. Le jeu est donc désormais en développement et sortira en 2021 sur Switch, PS4, Xbox One, PC, Mac et Linux.Dans ce jeu, vous suivez Benedek Dohanny et Nikolay Kalyakin qui cherchent la vérité derrière une série de meurtres et de phénomènes étranges liés de près au culte du diable et à la sorcellerie dans la ville de Sveti Kotar. Vos choix et vos actions auront des conséquences sur ce qui vous entoure et sur les différentes intrigues. Le jeu promet d'être vaste avec 70 lieux à explorer et au moins 20 heures de Gameplay.Si vous êtes intéressé, le jeu est testable juste ici