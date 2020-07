Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE rencontre Virtua Fighter

Publié le Mercredi 29 juillet 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Featuring de jeux de combat

Le jeu de combat mobile de Sega, Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE accueille deux nouveaux combattants venant tout droit d'un autre jeu de combat : Virtua Fighter. Ces combattants sont Hokuto Shinken et Hakkyoku-Ken et seront disponibles à partir du 30 juillet prochain.Pour rappel, Fist of the North Star LEGENDS ReVIVE (que c'est long à écrire), est un jeu de combat au tour par tour sur téléphone. Il est inspiré du manga japonais Hokuto no Ken. Le gameplay est essentiellement basé sur le timing et l'exécution d'attaques d'un simple appui sur l'icône du personnage.