- Le dessin du jour de Solène

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Intellivision Amico

Alors peut-être que vous l’avez vu, mais ce matin j’ai découvert avec grande surprise la console d’Intellivision. On m’a aussi fait la remarque que mon article n’est pas très pertinent vu que le monde était déjà au courant de l’existence de cette console, et que l’info principale, c’était la conférence sur YouTube ce soir à 19h. C’est vrai que je n’étais pas très professionnel et que je me suis laissé emporter par mon sentiment d’incompréhension.Donc, ouais, l’Amico est quand même une console qui veut jouer sur le marché familial, comme Nintendo. On va voir s’il arrive à convaincre les parents… Peut-être que s’il y pas Fortnite dessus…