Défiez les lois de la gravité dans RELICTA

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 11:15:00 par Theodore Labyt

Fraie-toi un chemin dans le gros cratère

RELICAT, le puzzle game qui emmène les joueurs sur la lune, est désormais disponible ! Le jeu à la première personne est basé sur des mécaniques physique où, à l’aide de votre créativité, vous allez devoir combiner gravité et magnétisme pour résoudre les puzzles.Ce trailer de lancement vous envoie au cœur des cratères de la Lune, truffés de puzzles et d’énigmes complexes qu’il vous faudra résoudre grâce à votre créativité et à vos aptitudes.