Lancement de la Saison Cinq de Call of Duty : MW et Warzone

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Activision lance aujourd'hui sa nouvelle saison pour Modern Warfare et Warzone.Au programme, une saison blindée de contenu gratuit avec la mise à jour la plus ambitieuse de l'histoire de Warzone, des nouvelles cartes Multijoueur, de nouveaux Opérateurs et un Pass de Combat.Une nouvelle force vient s'ajouter au conflit, la Shadow Company fait une entrée explosive et mémorable dans l'univers de Modern Warfare.Warzone offre de tout nouveaux terrains de jeu, le stade ouvre ses portes, également la gare dont l'intérieur est désormais jouable. Un train de marchandises fait également son apparition, les joueurs pourront tenter de suivre son trajet pour y établir une base d'opération mobile.Découvrez quatre nouvelles cartes Multijoueurs dès le lancement : une nouvelle expérience de Guerre Terrestre, deux cartes 6v6 et un carte Escarmouches.Cette profusion de nouveau contenu est accompagnée par de nouveaux modes de jeu dédiés au multijoueur et à Warzone.Les joueurs de Warzone dans sa version free-to-play auront accès au multijoueur de MW lors d'un nouvel accès gratuit, du vendredi 7 août à 19h jusqu'au mercredi 12 août à 19h.