Un gros lifting à venir pour Anthem

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 09:30:00 par Theodore Labyt

Remplacer de l'aléatoire par... du hasard

Anthem est en reconstruction avec une nouvelle mise à jour massive, mais nous ne savons pas quand elle sera terminée.Vendredi, BioWare a révélé quelques indications sur le type d'améliorations que les joueurs peuvent attendre.Le premier sujet concerne le loot, l'un des aspects les plus importants et les plus décevants de la version originale de Anthem.Le développeur BioWare est bien conscient du fait que le loot du jeu original n'a pas répondu aux attentes des joueurs, et indique que la majeure partie de cette mise à jour aura pour but de corriger ce défaut.Dans son post, le développeur met en avant plusieurs points pour expliquer comment il veut améliorer le système de loot.Parmi ces points, il y a des éléments comme rendre le butin plus gratifiant, en améliorant toutes les armes et équipements, et s'assurer que l'ensemble soit plus viable pour que les joueurs puissent constamment changer avec de nouveaux équipements.BioWare souhaite également rendre l'expérience de chasse au loot un peu plus spécifique lors de la mise à jour du système.Plutôt que de rendre le loot du jeu aléatoire (ce qui ferait de la recherche un vrai cauchemar pour trouver une pièce d'équipement en particulier), BioWare créera des quêtes avec des récompenses spécifiques et des vendeurs spécialisés pour vendre des objets rares. Selon le développeur, cela devrait rendre la recherche d'objets parfaits nettement plus facile et plus amusante.Le développeur prévoit également de mieux équilibrer les augmentations de stat des équipements, qui pourraient faire passer un objet de l'état d'inutile à celui d'exceptionnel grâce à des traits choisis au hasard. Dans le post, BioWare souligne par exemple qu'une stat a augmenté les dégâts des armes de +225%, un chiffre énorme qui fat de cette caractéristique un must have pour les joueur obsédés par l'obtention du meilleur équipement.Enfin, Bioware dit souhaiter que la nouvelle version d'Anthem facilite l'équipement des joueurs, afin que les niveaux de puissance puissent être obtenus de manière plus cohérente.Pour l'instant, il semble que ce soit tout ce que BioWare a pour nous à propos de la nouvelle version d'Anthem. Nous n'avons pas d'information sur la forme que prendra cette mise à jour - mise à jour gratuite, nouvelle extension, ou quelque chose entre les deux.