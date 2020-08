(TEST) Iron Man VR (PS4)

Publié le Mardi 4 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Et moi je suis.... GamAlive

Vous connaissez un peu Louis, qui est revenu le temps de faire le test de Iron Man VR. Le petit Louis a beaucoup aimé se prendre pour Iron Man, il faut imaginer qu’il avait un bouc pour ressembler à Tony Stark ! Mais bon, dans la réalité Louis n’est pas un milliardaire riche, beau gosse, et qui n’a pas de petite brioche. Mais c’est ça la beauté des jeux vidéo, surtout VR : on peut passer pour un con aux yeux des autres, mais à nos yeux, dans notre tête, on a la classe.Bref, Louis, il a bien aimé jouer à Iron Man VR même s’il a manqué de se casser la gueule avec les câbles du casque.