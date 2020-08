La compatibilité du matériel PS4 avec la PS5

Publié le Mardi 4 août 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

Globalement, ça devrait marcher

Playstation a récemment publié un blog pour présenter l’équipement PS4 qui sera compatible avec la PS5.Les casques faits par Playstation ou par des constructeurs externes et utilisés pour la PS4 seront compatibles avec la PS5 via le port USB, audio jack ou sans fil.Les PS Move Motion Controller, le PS VR Aim Controller et la PS Camera seront utilisables pour les jeux VR de la PS5. Même s’il faudra obtenir un adaptateur pour la caméra, qui sera sans frais supplémentaires pour le détenteur de celle-ci.Les équipements spécialisés officiels comme les volants de course, les sticks arcade et les sticks de combat seront compatibles avec les jeux PS5 et les jeux PS4 portés sur PS5.Les manettes DualShock 4 fonctionneront, mais uniquement sur les jeux PS4 ramenés sur la PS5. Elles ne fonctionneront pas sur les jeux faits pour la PS5.