World of Tanks fête ses 10 ans

World of Tanks célèbre ses 10 ans ce mois d’août, Wargaming nous propose donc de découvrir la plus grosse mise à jour de l’année : la 1.10. Cette mise à jour introduit un nouveau système d’équipement, 6 nouveaux chars polonais, et le retour de Pearl River.Le système d’équipement a fait l’objet d’une grosse révision, et permet l’introduction de nouvelles pièces, et des bonus retravaillés. Cette révision permet d’offrir plus de liberté au joueur dans l’objectif d’offrir un gameplay plus diversifié et ouvrir la voie à des méthodes moins communes. Le coût d’équipement a également été revu à la baisse pour les véhicules inférieurs et moyens.Les nouveaux tanks moyens polonais seront disponibles à partir du rang IV 14TP, la nouvelle branche s’étendra du rang V au rang X.Il y a donc aussi le retour de la map Pearl River retravaillée, et des changements dans le système de communication de combat en jeu pour essayer de le rendre plus simple et informatif.