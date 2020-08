(Test) Warhammer 40,000 : Mechanicus (Nintendo Switch, PS4, Xbox One)

Publié le Lundi 3 août 2020 à 12:00:00 par Riwan Hervouet

Alleluia dans ta gueule

Ah, Warhammer 40 000, un univers à la violence absolument grandiose et spectaculaire ! Un type d’ambiance qui devrait satisfaire l’être fait d’amour et de paix qu’est Cedric Gasperini. Il y a joué et y a incarné un groupe de prêtres d’élite qui vont buter des méchants hérétiques, parfait pour le bonhomme !Bref, il s’est amusé sur Warhammer 40 000 : Mechanicus, et a mis plein d’Alleluia dans la gueule des vils incroyants.