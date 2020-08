- Greenland sort au cinéma le 5 Août

Publié le Lundi 3 août 2020 à 11:15:00 par Theodore Labyt

Le mec a une Rolex !

Greenland : Le Dernier Refuge sort sur les toiles mercredi.Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity (Gerard Butler) décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison (Morena Baccarin) et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être témoins du meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.