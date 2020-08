- Fantasy General II : Invasion sort sur consoles

Publié le Lundi 3 août 2020 à 11:00:00 par Theodore Labyt

Sorti sur PC en septembre 2019, Fantasy General II : Invasion a établi un nouveau standard pour les jeux de stratégie au tour par tour : avec 80% sur Metacritic et une note "très positive" sur Steam, il a été apprécié par les critiques et les joueurs. Aujourd'hui, Fantasy General II est arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One, avec des commandes améliorées sur la manette.Situé dans le monde magique de Keldonia, Fantasy General II : Invasion propose une grande campagne solo avec plus de 30 missions et de multiples parcours. En prenant le contrôle des Clans de Barbares, les joueurs choisiront des alliés et des ennemis, forgeant la plus puissante armée possible pour affronter l'Empire des morts-vivants et le bannir à jamais.