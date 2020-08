- Un film Netflix Beyond Good and Evil

Publié le Lundi 3 août 2020 à 10:45:00 par Riwan Hervouet

Par le réalisateur de Detective Pikachu

Ubisoft a récemment confirmé s'être associé avec Netflix pour sortir un film Beyond Good and Evil. Le film est encore dans un stade de développement précoce, on a donc peu d’infos à vous donner pour l’instant.Néanmoins, on peut vous dire que c’est Rob Letterman, réalisateur de Detective Pikachu, qui en sera le réalisateur. D’ailleurs, le film aura un style « similaire » à celui de Detective Pikachu, puisqu'il a de grandes chances d’être en partie prise de vue réelle, et en partie généré informatiquement.Sinon toujours rien pour Beyond Good and Evil 2…