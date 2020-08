- Dodo Peak disponible sur Switch

Publié le Lundi 3 août 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Un peu de fraîcheur

Screenwave Media et les développeurs de chez Moving Pieces nous annoncent la sortie de leur jeu : Dodo Peak. C’est un jeu de plateforme en 3D où vous vous déplacez de case en case pour atteindre le haut du niveau et sauver vos bébés dodos. Le jeu est disponible sur Nintendo Switch pour 9,99 €.Le jeu offre plus de 50 niveaux différents, avec des environnements variés : île tropicale, volcan, etc… Il y aura également un tableau des scores, et un remaniement de certains niveaux chaque semaine pour offrir un peu de renouveau à ceux qui le souhaitent.