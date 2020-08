- Volta-X arrive le 12 Août

Publié le Lundi 3 août 2020 à 11:55:00 par Théodore Labyt

Je vous recommande le Scrum pour manager vos troupes

Volta-X sort le 12 Août sur PC et Switch. Le jeu est un RPG de stratégie en temps réel, où vous contrôlez un équipage de pilotes animaux travaillant ensemble dans un robot géant, le Volta. Vous devez combattre d'autre Voltas et le monstueux Kaiju dans des combats en PVE et PVP.Vous pouvez personnaliser votre Volta comme vous le souhaitez, il existe des milliers de combinaisons. La stratégie est un élément clé au combat, car vous devrez commander votre équipage pour qu'il utilise les armes, répare le Volta ou éteigne les feux.Entre les combats, l'équipage a besoin de temps pour se reposer et se préparer au prochain affrontement. Il se détendra dans son quartier général entièrement personnalisable que vous pouvez agrémenter de différentes salles, comme un atelier d'usinage, une caserne, un jardin...