- INSTANT Sport Summer Games maintenant disponible [SWITCH]

Publié le Lundi 3 août 2020 à 11:45:00 par Theodore Labyt

Soit comment faire du sport dans son canapé

Breakfirst, le studio Lyonnais a travaillé l'an dernier sur le jeu INSTANT Sport sur Nintendo Switch, et sort désormais l'itération estivale du titre INSTANT Sport Summer Games.INSTANT Sport Summer Games contient donc l'ensemble du contenu d'INSTANT Sport en plus des 5 sports supplémentaires inspirés des Jeux Olympiques. Soit 11 sports au total (la course de relais, le saut en hauteur, le lancer de javelot, le triple saut, le tir à l'arc, le tennis, la course de haies, le foot, le baseball, le rafting et enfin le bowling). Le jeu est jouable en multijoueur hors-ligne jusqu'à 8 joueurs.INSTANT Sport se joue en motion-gaming, prenez la manette et effectuez les mouvements. Attention cependant à ne pas l'envoyer dans la TV, ce serait dommage que vous soyez obligé de sortir de chez vous pour vous livrer à ces sports, tout de même.