- Le dessin du jour de Solène

Publié le Lundi 3 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Mechanicus

On souhaite la bienvenue à notre nouveau frère : Théodore, qui remplacera désormais feu notre frère Théo. Vous vous en souvenez peut-être, frère Théo a disparu vendredi après-midi dans des circonstances inconnues de la police.Bref, Théodore est maintenant un frère rempli d’amour et de bonté, et fait partie de la grande famille de Gamalive. Souhaitez-lui bonne chance…