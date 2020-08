MAD CATZ présente sa nouvelle souris gaming

Publié le Mardi 4 août 2020 à 10:00:00 par Theodore Labyt

Mad Catz présente la souris gaming haute performance R.A.T 8+ ADV.Dotée du capteur optique haut de gamme Pixart PMW 3389 PRO, la R.A.T. 8+ ADV est capable de fonctionner à une sensibilité extrême de 20 000 DPI avec des vitesses de mouvement allant jusqu'à 400 pouces par seconde et 50 G d'accélération.La R.A.T. 8+ ADV comprend des commutateurs à haute durabilité, offrant une espérance de vie de plus de 60 millions de clics, garantissant que votre souris de jeu ne vous laisse jamais tomber dans le feu de l'action.La possibilité d'ajuster et de personnaliser les souris R.A.T. selon les préférences personnelles des utilisateurs est, depuis longtemps, une caractéristique majeure de la gamme. La R.A.T. 8+ ADV ne fait pas exception et excelle dans ce domaine. Le logiciel dédié Mad Catz fonctionne en harmonie avec la souris, permettant d'ajuster chaque aspect du capteur, de la configuration des boutons et de l'éclairage, s'adaptant au style de jeu préféré des joueurs. Les joueurs peuvent attribuer des macro-commandes complexes avec une précision de synchronisation de 1/2000ème de seconde à n'importe laquelle des commandes programmablesLe rat. 8+ ADV propose une multitude de fonctionnalités conçues pour les joueurs au sommet de leur forme :: que votre posture soit en paume (palm), en griffe (claw) ou par les doigts (fingertip), la R.A.T. 8+ ADV peut s'adapter rapidement en ajustant la longueur en fonction de votre style de prise en main.: en se déplaçant le long de deux axes, les joueurs peuvent trouver la position idéale pour que leur pouce se repose pendant la bataille, améliorant ainsi le confort et les temps de réaction.: la R.A.T. 8+ ADV est livrée avec 2 paires de repose-poignets et de repose-doigts interchangeables, y compris des versions antidérapants et des repose-auriculaires pour améliorer encore votre adhérence.: la R.A.T. 8+ ADV dispose d'une molette unique en barillet. Avec sa conception unique, les jeux FPS prennent une toute nouvelle vie grâce à une inclinaison plus facile disponible sur la molette et des commandes plus précises lorsque vous évitez un ennemi ou assistez un coéquipier.: augmentez ou diminuez la vitesse du capteur ou du curseur d'une simple pression sur un bouton, idéal pour les modes snipper et ajuster ce tir parfait !: adaptez votre souris pour qu’elle soit idéalement lestée grâce à une série de poids amovibles inclus dans le pack. Accédez à toutes les nuances entre stabilité et agilité en fonction du genre de jeu auquel vous jouez, pour réduire ainsi la fatigue et augmenter votre précision.: imprégnez votre environnement de jeu d'une lumière fascinante. Personnalisez votre éclairage, choisissez parmi des millions de couleurs et appliquez même des motifs tels que la respiration ou le pouls si une lumière statique n'est pas à votre goût !: doté d'un revêtement brillant rouge frappant, la R.A.T. 8+ ADV est faite pour être vue et offre une sensation tactile idéale pour le jeu.La Mad Catz R.A.T 8+ ADV est disponible au prix de 129,99€.Plus d'infomations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.madcatz.com/Fr/Product/Detail/rat8-plus-adv