Le prologue d'Arisen – Chronicles of Var’Nagal est gratuit sur Steam

Publié le Mardi 4 août 2020 à 11:00:00 par Riwan Hervouet

Oui c'est un nom de jeu compliqué

Maratus Games a récemment mis en ligne sur Steam le prologue de leur jeu, Arisen, téléchargeable gratuitement ( ici ).Arisen – Chronicles of Var’Nagal est donc un visual novel fait par Maratus Games. Vous y incarnerez un esclave qui cherche à retrouver sa liberté. Le jeu devrait sortir courant 2021.Arisen possède un système d’émotions via un jeu de cartes et plusieurs fins différentes possibles.