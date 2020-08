- Battletoad revient dans un nouvel opus

Publié le Mardi 4 août 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

26 ans après quand même !

Le Studio Rare s'est associé avec Dlala Studio pour faire un nouveau Battletoads prévu pour le 20 août prochain. Il sera disponible sur PC et sur Xbox One.Le jeu reste globalement identique même après 26 ans. Battletoads sera donc un Beat Them All en 2D vue de côté, et jouable jusqu’à 3 joueurs, parce qu’il y a 3 personnages, logique.Vous retrouverez donc Rash, Pimple et Zitz dans cette nouvelle aventure, avec chacun leur style distinct.