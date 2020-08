- Le dessin du jour de Solène

Publié le Mardi 4 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Iron Man VR

Comme je l’avais dit plus tôt dans la journée, Louis est revenu pour faire le test de Iron Man VR sur PS4, et il avait beaucoup aimé. Parce que oui, malheureusement, Louis est un fan de Marvel. Et en plus, il apprécie de se faire volontairement attacher et suspendre en hauteur, pour son plaisir personnel.Vous imaginez bien notre surprise quand on l'a retrouvé pendu au plafond en train d’imiter l’homme de fer.