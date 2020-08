Le Xbox Game Pass Ultimate va proposer du Cloud Gaming

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Déjà mieux que la Stadia

Xbox avait déjà communiqué sur le fait d’intégrer le cloud gaming dans le Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires. On sait désormais que ce sera à partir du 15 septembre dans 22 pays dont la France, la Belgique et la Suisse.Vous pourrez donc bénéficier d’un catalogue de plus de 100 jeux jouables sur votre téléphone ou tablette Android. Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99 € par mois, cependant une offre vous permet de bénéficier du Pass pour 1 € le premier mois.Xbox s’est également associé à plusieurs fabriquants de hardware afin de proposer une gamme variée de manettes à brancher sur le téléphone. Vous pourrez aussi jouer avec votre manette Xbox sans fil ou votre manette Dual Shock 4 de Playstation.