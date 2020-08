Le Kickstarter de Goner a débuté

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Un objectif honnête

Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j’avais précédemment écrit un article sur Goner. C’est un survival-horror où vous incarnerez un fils qui tente de retrouver sa maman et ses collègues sur une île déserte. Sauf que pas de bol, il y a des dinosaures bien vivants et très méchants partout sur l'île.Le projet annonçait le début de son Kickstarter, il y a moins d’une semaine, et le voilà ouvert à la participation ici