Solar Expanse se prépare à faire une sortie dans l'espace

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 11:45:00 par Theodore Labyt

Vers l'infini et au-delà !







Allez aux confins de notre galaxie et au-delà dans le défi spacial que vous propose Solar Expanse.Prenez le rôle de leader d'une société d'exploration spaciale et montrez à vos concurrents comment l'exploration spaciale doit se faire !Le jeu vous propose un mélange de stratégie, d'économie et de gestion.Dirigez d'une main de fer votre companie d'exploration spaciale, choisissez les plans de vol de vos fusées, partez en exploration et effectuez des recherches pour trouver de nouvelles technologies, construisez de nouvelles colonies et terraformez les planètes que vous trouvez pour conquérir l'espace.Solar Expanse sera disponible sur Steam pour une sortie prévue en mars, et aussi sur Mars.