Les petits bonshommes colorés débarquent sur Steam et PlayStation 4

Publié le Mercredi 5 août 2020 à 11:30:00 par Theodore Labyt

3, 2, 1, tombez !

Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam. Les abonnés PS+ peuvent se lancer gratuitement dans cette vaste cohue pendant tout le mois d'août.Fall Guys réunit des hordes de concurrents en ligne et les précipite dans une compétition maboule composée de rounds de plus en plus anarchiques où les participants sont joyeusement dézingués jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul ! Participez à une lutte acharnée en relevant une série de défis ridicules et en surmontant des parcours d'obstacles déjantés, pour vous qualifier à la prochaine manche des hostilités. En coop ou en solo, préparez-vous à être éliminé sans aucune pitié !Rendez-vous sur fallguys.com pour en apprendre plus, si vous êtes intéressé !