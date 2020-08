- Exocorps sort en Accès Anticipé le 17 septembre

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

Très curieux

Des combats en jetpack, avec un flingue qui est en réalité six, et le tout dans l’espace. Ça a l’air débile, ou incroyable ? Et bien, c’est le nouveau jeu du studio indé Gingerbread : Exocorps qui devrait passer en Accès Anticipé le 17 septembre.Honnêtement, le jeu m’a l’air bien marrant à jouer, surtout avec le flingue qui en fait 6. Parce que oui cher lecteur, votre arme dans ce jeu est en réalité une combinaison de 6 armes différentes comme par exemple : tir de plasma, roquettes, mitrailleuse, et d’autres.Les développeurs ont aussi fait un travail important sur leurs mécas et ça se sent quand ils en parlent, par exemple les missiles à guidage infrarouge vous suivront plus facilement si vous utilisez votre jetpack. C’est méga con mais bien pensé.