Halo Infinite aura du retard, et d'autres news pour la Xbox Series X

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

C'est une bonne nouvelle, et je plaisante pas

Les équipes d’Xbox et de 343 Industries ont récemment annoncé un retard pour Halo Infinite qui ne sortira qu’en 2021. En effet, ces derniers ne souhaitent pas faire faire des heures pas possibles à leurs employés, et pour ça un délai supplémentaire est nécessaire. Espérons que ce soit vrai…Pour rassurer les joueurs qui n’auront pas Halo Infinite à la sortie de la console, Microsoft tient à préciser que les joueurs auront accès à des milliers de jeux sortis sur les quatre générations de console disponibles.Il y aura également plus de 50 jeux qui sortiront sur les deux générations de console en même temps, comme Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon et Watch Dogs: Legion. Il suffira aux joueurs d’acheter la version Xbox One pour l’avoir sur cette dernière, mais aussi sur la Xbox Series X. Sans oublier les quelques titres exclusifs.Retrouvez le communiqué en entier ici