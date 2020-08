- Edge Of Eternity maintenant en Beta sur Steam

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 10:15:00 par Theodore Labyt

Un J-RPG sans grosses poitrines c'est comme un bon pâté mais sans pain

Edge of Eternity marque une étape importante dans son existence puisqu'il propose désormais plus d'une quanrantaine d'heures de jeu. La bêta apporte une nouvelle caméra de combat, un nouveau système de craft, des nouvelles quêtes secondaires et bien d'autres améliorations.Le jeu sera accompagné d'une promotion de -30% pendant les 7 prochains jours pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux joueurs.Le jeu complet sera disponible sur Steam, GOG, PS4 et Xbox one.