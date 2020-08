CONTROL élu meilleur jeu d'action de l'année

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 09:45:00 par Theodore Labyt

Pour un jeu acheté vous obtenez... un jeu acheté

Le jeu élu "Action Game of The Year" débarque sur Steam le 27 août avec son Ultimate Edition, qui comprendra le jeu original ainsi que toutes ses extensions, y compris le prochain DLC pour un prix de 39.99 euros.La version digitale sera disponible pour Xbox One et PS4 à partir du 10 septembre. Pour l'achat des versions dématérialisées du jeu sur console, les joueurs recevront automatiquement une version gratuite optimisée pour PS5 et Xbox Series X.CONTROL sera aussi disponible en magasin pour la fin d'année.Le studio Remedy Entertaiment et le Game Director, Mikael Kasurinen proposent pour les fans dérieux de replonger dans l'Ancienne Maison, une émission exclusive aujourd'hui (jeudi 13 août) à 18h sur Twitch pour présenter les 15 premières minutes de gameplay de la prochaine extension.