- As far As The Eye sort le 10 septembre

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 10:00:00 par Riwan Hervouet

Roh, que c'est mignon

Annoncé l’année dernière à la Paris Games Week, As Far As The Eye va sortir le 10 septembre sur PC (Steam, Gog.com, et Epic Store). C’est un petit jeu de gestion de ville nomade, fait par le studio français Unexpected, et fondé par Zerator, streamer et créateur du Zevent.Vous allez devoir gérer votre caravane, ou tribu, qui contient 3 à 4 individus, les Pupilles, pour les faire atteindre l’œil, et éviter d’être submergé par les flots qui inondent les terres. Il vous faudra être toujours en mouvement, ce qui vous demandera de bien choisir vos actions. Chaque partie devrait être unique, puisque la carte est générée procéduralement.