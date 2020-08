- Final Fantasy XIV Online sort une nouvelle mise à jour

Publié le Jeudi 13 août 2020 à 10:45:00 par Theodore Labyt

Les bons vieux graphismes de la PS3

Shadowbringers arrive à sa conclusion et l'essai gratuit s'étend pour la mise à jour 5.3.La MàJ vise à amélirorer l'expérience de jeu pour les nouveaux joueurs, en effet les nouveaux aventuriers pourront profiter gratuitement d'une centaines d'heures de jeu sans limite de temps de jeu.La Mise à jour propose également une abondance de contenu, comme un raid en alliance, de nouveaux donjons et défis.En plus de ce nouveau contenu, les quêtes du scénario principal de A Realm Reborn ont été revues et corrigées pour offrir une expérience narrative optimale.Les nouveaux joueurs peuvent s'inscrire ici : https://freetrial.finalfantasyxiv.com/fr/