- Le dessin du jour de Solène

Publié le Mardi 18 août 2020 à 17:00:00 par Riwan Hervouet

Paws and Soul

Ce midi, vous avez pu voir que je n’ai pas été très gentil avec un jeu : Paws and Soul… Vous pouvez d’ailleurs lire le test ici . Je n’ai plus grand-chose à dire sur ce jeu, mis à part le fait qu’il m’a épuisé. Oh oui, c’était une expérience similaire à celle que j’ai vécue en 5ème où on nous a collés en classe devant Le Gamin au Vélo des frères Dardennes. Un traumatisme qui me suit toujours, impossible pour moi de voir un film de merde, pardon, « d’auteur ».Paws and Soul, c’est un peu ça, un mauvais jeu, mais qui est en plus un jeu d’auteur. Il ne se passe rien à l’écran, et le message n’arrive jamais au public. Bref, on regarderait le gazon pousser qu’on ne verrait pas la différence avec ses œuvres « d’auteur ».