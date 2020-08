Transport Inc, bientôt disponible

Publié le Mardi 18 août 2020 à 11:30:00 par Riwan Hervouet

Un tycoon avec son style à lui

Transport Inc. est un tycoon qui vous propose de gérer votre empire du transport. Vous allez donc pouvoir créez des lignes de train, bus ou avion dans le monde entier.Dans ce jeu, à vous de gérer la logistique, les véhicules, les routes, les villes, etc… Vous aurez des concurrents à battre, et des événement divers et variés qui influenceront la demande.Le jeu n’est pas encore disponible, mais il est toujours possible de s’inscrire pour la Beta fermée ici . Le jeu sera disponible le 27 août sur Steam