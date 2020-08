Zombie Driver: Immortal Edition sur trois générations de consoles

Publié le Mardi 18 août 2020 à 10:30:00 par Riwan Hervouet

Vous avez bien entendu madame : trois pour le prix d'un

Zombie Driver: Immortal Edition, déjà disponible sur PS3, et aussi sur PS4, va désormais être disponible sur PS5. Donc pour tous les détenteurs de la version PS3, vous pourrez y jouer sur votre PS4. Pour les détenteurs de la version PS4, vous pourrez y jouer sur votre nouvelle PS5.Pour résumer, c’est un jeu de course post-apocalyptique, où vous allez défoncer des zombies à coup de bagnoles. Vous pourrez l’équiper avec un arsenal fourni et varié, partant du lance-flamme à la mitrailleuse lourde.Le jeu est disponible sur la PS4 pour 14,99 €, tous les DLC compris.